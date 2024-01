Roma: incendio autorimessa Mezzocammino, da stasera evacuati possono rientrare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa sera i residenti delle abitazioni evacuate dopo l'incendio nella autorimessa di Mezzocammino potranno fare rientro nelle proprie abitazioni. Lo comunica in una nota la presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo. "Questa mattina la commissione pubblica per la sicurezza statica degli edifici privati ha accertato che i condomini prospicienti Largo Jacovitti non hanno subito danni che ne compromettano la stabilità in seguito all'incendio che si è sviluppato nelle prime ore del 31 dicembre nell'area sottostante provocando il crollo del piazzale - spiega Di Salvo -. E' perciò possibile da stasera il rientro nelle proprie abitazioni da parte dei residenti. Ringraziamo per il lavoro svolto i vigili del fuoco - prosegue -, la protezione civile tutta e in particolare quella del Municipio IX Camelot, la polizia locale, la polizia di stato, gli uffici del nostro Municipio, il preside della scuola Geronimo Stilton presso la cui palestra è stata allestita un punto di assistenza nell'emergenza, il comitato di quartiere di Mezzocammino e i tanti cittadini che hanno mostrato vicinanza e solidarietà. Ora comincia un'altra fase: quella della ricostruzione. Mentre la procura conduce le indagini per individuare le cause che hanno innescato l'incendio, bisogna individuare le soluzioni migliori e più rapide per ricostruire il piazzale e farlo diventare una vera piazza. Il Municipio si attiverà immediatamente in questa direzione", conclude. (Com)