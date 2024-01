Agroalimentare: Lollobrigida chiarisce, in decreti nessuna liberalizzazione di farine e alimenti derivanti da insetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo su internet alcune notizie riportate in modo fuorviante sui decreti pubblicati in Gazzetta ufficiale lo scorso 29 dicembre 2023. Questi, infatti, non 'liberalizzano' il consumo di farine e alimenti derivanti da insetti. L’autorizzazione è avvenuta a livello europeo e vincola ogni Paese facente parte dell’Ue", chiarisce su Facebook Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. "Il nostro governo introduce regole rigidissime per i produttori, volte ad informare minuziosamente i nostri cittadini che consumano, in modo tale che chiunque voglia possa evitare facilmente di acquistare questi prodotti, o viceversa. Per chiarezza - aggiunge - provo a spiegare qui, di seguito, le nuove regole. Tutti gli alimenti a base di insetti dovranno presentare un'etichetta ben visibile sulla confezione che informerà chi acquista su: tipologia di insetto presente; quantità di insetti utilizzate; Paese d’origine; informazioni relative a rischi legati a reazioni allergiche". Inoltre il ministro specifica che i prodotti in questione devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica e i decreti contengono anche sanzioni per i trasgressori. Quando si parla di cibo - conclude Lollobrigida - siamo persone, prima che consumatori. Per questo, saremo sempre in prima linea per garantire a tutti piena informazione e trasparenza". (Rin)