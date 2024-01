Speciale scuola: Tunisia, da ieri sera vietato fumare in tutti gli istituti superiori e nelle università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri sera, in Tunisia, sarà vietato fumare in tutte le strutture del ministero dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica, in applicazione della circolare numero 31 del 24 agosto 2023, che prevedeva l'entrata in vigore di tale divieto a partire dal 2024. Sarà quindi vietato fumare in tutti i locali universitari e negli spazi di scuole superiori o istituti professionali, sia chiusi che aperti, compresi uffici, corridoi, servizi igienici, giardini, sale riunioni, laboratori, aule e mense. Secondo la normativa, i trasgressori andranno incontro a sanzioni disciplinari, oltre che penali secondo la legge tunisina 98-17, del 23 febbraio 1998, relativa alla prevenzione dei danni da fumo. La circolare prevede l'esposizione di un'apposita segnaletica indicante il divieto. Le autorità tunisine hanno inoltre previsto campagne di sensibilizzazione sui pericoli del fumo e sulle modalità per smettere, in aggiunta ad eventi scientifici realizzati in collaborazione con il dipartimento di medicina scolastica e universitaria. Il divieto di fumo in tutti gli istituti del ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica fa parte di un più ampio piano d'azione contro il fumo adottato dalle autorità di Tunisi il 31 maggio 2023, che intende far rispettare i diritti dei non fumatori e proteggere la sicurezza del personale amministrativo e universitario, nonché degli studenti stessi. (Tut)