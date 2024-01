Giappone: Guardia costiera italiana, condoglianze per decessi in incidente aereo Haneda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Guardia costiera italiana, viceammiraglio Nicola Carlone, a nome di tutto il personale della Guardia costiera esprime le più "sentite condoglianze" alla Guardia costiera giapponese per l'incidente occorso all'aeroporto Haneda di Tokio nel quale, si legge in un post in inglese su X della Guardia costiera, "cinque membri a bordo di un velivolo della Guardia costiera giapponese hanno perso la vita". (Rin)