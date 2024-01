Serbia: si è sciolta la lista elettorale formata da Dveri e Zavetnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è sciolta la lista comune chiamata "Raduno nazionale-Forza per la costruzione dello Stato" che raggruppava i partiti serbi di estrema destra Dveri e Zavetnici. Lo ha comunicato in una nota lo stesso partito Dveri secondo cui il 30 dicembre, giorno in cui si è ripetuto il voto in alcuni seggi elettorali della Serbia, la coalizione ha cessato di esistere. "I fondatori di questa coalizione in futuro agiranno in modo indipendente e quindi saranno responsabili politicamente in modo individuale per le posizioni espresse dopo il 30 dicembre", si legge nel comunicato. Il partito Dveri ha partecipato alle elezioni del 17 dicembre in coalizione con Zavetnici nella lista comune chiamata "Raduno nazionale-Forza per la costruzione dello Stato". Secondo i risultati ancora non definitivi della Commissione elettorale centrale (Rik), la coalizione non ha superato la soglia di sbarramento del 3 per cento per entrare né nel Parlamento né nell'Assemblea cittadina della capitale Belgrado. (Seb)