Sri Lanka: ministero Esteri, consultazioni con Myanmar su 56 connazionali vittime di tratta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 dicembre il ministero degli Esteri dello Sri Lanka ha reso noto che il fenomeno è emerso dal 2022 e che 32 persone sono state salvate dalla tratta. Secondo quanto riferito, le vittime sono soprattutto lavoratori del settore delle tecnologie informatiche che si recano in Myanmar con visti turistici senza registrarsi all’Ufficio dello Sri Lanka per l’impiego all’estero. Il ministero ha esortato i connazionali a diffidare delle offerte di stipendi alti senza contratti di lavoro adeguati e visti di lavoro. Il ministro Sabry ha sollevato la questione con Than Swe a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec) tenutasi lo scorso luglio a Bangkok, in Thailandia. Il governo di Naypyidaw ha segnalato difficoltà nell’accesso all’area di Myawaddy a causa della situazione nel Paese. Il governo di Colombo si è rivolto anche all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). (segue) (Inn)