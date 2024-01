Sri Lanka: ministero Esteri, consultazioni con Myanmar su 56 connazionali vittime di tratta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sito di informazione cingalese “Ada Derana” le vittime sono attratte da offerte tanto allentanti quanto false e sono tenute in stato di schiavitù e costretti a commettere reati informatici da gruppi armati. Il canale “News First”, citando un recente rapporto dell’Istituto della pace degli Stati Uniti (Usip), aggiunge che il reclutamento di giovani da impiegare nella criminalità informatica è opera sopratutto di gruppi cinesi che, in seguito alla repressione dei crimini informatici in Cina, hanno avviato attività illecite in Myanmar, ma anche in Laos e Cambogia, utilizzando “schiavi informatici” per commettere truffe online e frodi finanziarie. (Inn)