Francia: arrestata in Spagna coppia di francesi che voleva "sacrificare" il figlio nel Sahara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 dicembre nel porto di Algesiras, nel sud della Spagna, una coppia di cittadini francesi è stata arrestata perché sospettata di voler "sacrificare" nel Sahara il loro figlio di 5 anni, ritenuto posseduto. Lo ha reso noto la Procura di Bordeaux, spiegando che nei confronti della coppia è stato disposto un mandato di estradizione. Entrambi i genitori del bambino soffrirebbero di disturbi psichiatrici. Il padre del ragazzo, nato nel 1984, avrebbe dei precedenti, mentre la madre, nata nel 1993, sarebbe incensurata. L'uomo e la donna sono stati fermati dalle autorità mentre si stavano imbarcando in macchina su una nave destinata a Tangeri. "Il padre diceva frasi deliranti" e "voleva recarsi nel Maghreb in compagnia di sua moglie e del loro figlio per procedere ad una forma di percorso iniziatico", ha spiegato al Procura. I due arrestati sono degli insegnanti di musica in una scuola non lontana da Bordeaux che conta 250 studenti. (Frp)