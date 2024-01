Rai: Borghi (Iv), buon compleanno, ora salvaguardi informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno al nostro servizio pubblico. 70 anni fa la televisione entrava nelle case degli italiani, contribuendo in maniera significativa alla coesione nazionale e al salto qualitativo di un Paese uscito distrutto da una guerra devastante. Oggi il servizio pubblico, se non vuole fare la fine degli opifici fordisti all'arrivo della tecnologia digitale, ha davanti una frontiera essenziale: salvaguardare la libera e corretta informazione in un'era di disinformazione, misinformazione e fake-news ispirate spesso da potenze autoritarie e pensate soprattutto contro le 'società aperte', occidentali, ritenute più vulnerabili a strumenti di inquinamento pianificato della comunicazione globale". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Per farlo, c'è molto da lavorare, superando incrostazioni, impieghi faziosi e pretese di influenza del governo di turno. Ma è una strada indispensabile, per la libertà di tutti e ciascuno. Auguri, mamma Rai", conclude il senatore di Italia viva. (Rin)