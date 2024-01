Gaza: ministro Esteri riceve delegazione Usa, "necessario fermare attacchi contro civili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto oggi in Egitto otto membri del Senato e della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, per discutere del conflitto nella Striscia di Gaza tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Il ministro Shoukry ha sottolineato la necessità di “fornire aiuti umanitari nella Striscia in quantità tale da soddisfare le esigenze di tutti i civili palestinesi”, sottolineando “l’urgenza di fermare gli attacchi contro i civili e la violenza dei coloni israeliani” per raggiungere “un cessate il fuoco immediato e permanente”. Il ministro egiziano ha espresso il totale rifiuto da parte dell'Egitto “di ogni forma di sfollamento dei palestinesi, o di liquidazione della causa palestinese”. In conclusione dell'incontro, Shoukry ha affermato che “è necessario che influenti attori internazionali, guidati dagli Stati Uniti, si assumano le proprie responsabilità per fermare le violazioni dell'esercito israeliano a Gaza". (Cae)