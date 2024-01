Legge Bilancio: Ferrante, Corte conti valuti con solerzia posizione Degni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Incuriosito dalla figura del dottor Marcello Degni, ho visitato il suo profilo sul social X. Tra condivisioni di prime pagine del 'Manifesto', retweet di dichiarazioni di esponenti PD ed intellettuali sinistrorsi, stantia propaganda da fascisti dell’ 'antifascismo', appelli alla resistenza, invettive contro il centrodestra ed i suoi rappresentanti, esaltazione di anarchici e terroristi rossi, ho avuto la sensazione di ritrovarmi più che davanti ad un giudice contabile, dinanzi ad un esponente della sinistra extraparlamentare degli anni Sessanta”. Lo afferma in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit. “La Corte dei Conti - prosegue - valuti con solerzia la posizione del Dott. Degni non solo per il venire meno dei principi di terzieta’ ed imparzialità dello stesso giudice, quanto per non trascinare in questa deriva farsesca l’intera Istituzione avente rilevanza costituzionale. Chi svolge una funzione pubblica, scrivendo sentenze o dirigendo una forza armata, deve non solo essere ma anche apparire imparziale, per non dare adito a dubbi sulla correttezza del proprio operato al servizio della collettività. Valeva ieri per Vannacci, vale oggi per Degni”, conclude.(Com)