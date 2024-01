Migranti: ministro Interno slovacco, non prorogheremo controlli a frontiera con Ungheria oltre il 22 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia non prorogherà i controlli alle frontiere con i Paesi vicini che fanno parte dello spazio Schengen. Lo ha confermato all’emittente “Tv Markíza” il ministro dell’Interno Matus Sutaj Estok. I controlli alla frontiera con l'Ungheria, che sono i più importanti dal punto di vista dell'immigrazione clandestina, sono attualmente validi fino al 22 gennaio. "Non presenterò un'altra proposta per estendere questi controlli", ha detto il ministro, spiegando che la situazione relativa all'immigrazione clandestina è attualmente calma. "Non avremo problemi a riattivare i controlli se dovessimo apprendere che l’immigrazione clandestina è in aumento", ha sottolineato. (Vap)