Elezioni: nel Lazio 142 Comuni al voto in primavera, 7 le grandi città che rinnovano la giunta (2)

- In provincia di Viterbo si voterà in 25 Comuni, tra questi soltanto una città conta più di 15 mila abitanti: è Tarquinia, dove il sindaco uscente è Alessandro Giulivi del centrodestra e ha una maggioranza composta dalla Lega e altri gruppi territoriali. In provincia di Frosinone andranno alle urne 36 Comuni di cui due grandi città: Cassino e Veroli. A Cassino il sindaco uscente è Enzo Salera del centrosinistra, sostenuto da Partito democratico, Demos e altri. A Veroli il sindaco uscente è Simone Cretaro, anche lui del centrosinistra, è stato eletto con il supporto del Partito democratico e altre liste. In provincia di Latina e in provincia di Rieti si vota in 51 Comuni piccoli, tutti con un numero di abitanti inferiore ai 15 mila: nel pontino saranno 6 le cittadine al voto, nel reatino sono invece 45 i Comuni chiamati alle urne. (Rer)