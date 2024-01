Sardegna: Regionali 2024, Alessandra Zedda (FI) si candida alla presidenza della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero essere tre i candidati governatori pronti a sfidarsi per conquistare la presidenza della Regione Sardegna nelle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio. Alessandra Zedda, consigliere regionale di Forza Italia ed ex vice-presidente della Regione, si è candidata ufficialmente come governatrice con la lista "Anima di Sardegna". Una possibile convergenza dei partiti su Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari per Fratelli d'Italia, o su un terzo candidato proveniente dalla società civile, non sembra sufficiente a dissuadere Zedda dal suo intento. La consigliera azzurra starebbe già pianificando le prossime mosse, in vista della presentazione dei simboli il 15 gennaio e delle liste il 22, preparandosi anche alla raccolta delle firme necessarie per ufficializzare la sua candidatura. (segue) (Rsc)