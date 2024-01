Sardegna: Regionali 2024, Alessandra Zedda (FI) si candida alla presidenza della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protrarsi delle trattative nel centrodestra sembra aver spinto Alessandra Zedda a compiere il passo decisivo verso la candidatura. Non è un segreto che avesse aspirazioni in tal senso, come dimostrato dalle sue dimissioni da assessore della Giunta Solinas. Il suo nome era stato considerato tra i papabili per la successione di Truzzu a Cagliari, ma ancora non si è raggiunto alcun accordo ufficiale, con i Riformatori che potrebbero entrare nella corsa per la poltrona di primo cittadino. Il tavolo regionale della coalizione di centrodestra si riunirà, con molta probabilità, domani, giovedì 4 gennaio, e potrebbe essere la giornata in cui verrà definitivamente sciolto il nodo sul nome del candidato per la Sardegna. (segue) (Rsc)