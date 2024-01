Sardegna: Regionali 2024, Alessandra Zedda (FI) si candida alla presidenza della Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il centrodestra è alle prese con la possibilità di una clamorosa divisione interna, il centrosinistra si presenterà alle urne spaccato in due: da una parte Alessandra Todde, leader della coalizione M5S-Pd a cui si sono aggiunti ieri anche gli indipendentisti di A Innantis, e Renato Soru, che proprio ieri ha incassato l'appoggio di Azione e, prima ancora, quello di Più Europa e di diversi fuoriusciti dal Partito Democratico. Incerta la posizione dei Progressisti dell'ex sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che hanno recentemente lanciato il loro appello all'unità del centrosinistra ma che non sono ufficialmente schierati con nessuna delle due anime da cui quest'ultimo è caratterizzato. Entro il 15 gennaio devono essere presentati i contrassegni delle liste in Corte d'Appello a Cagliari: il 21 e 22 gennaio le liste nelle cancellerie dei Tribunali dove sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali; entro il 25 gennaio i candidati alla carica di governatore. (Rsc)