Fvg: Carabinieri, ha confessato l’uomo arrestato per l’omicidio di Capodanno a Udine

- Anderson Vasquez Dipres, il cittadino dominicano di 34 anni arrestato con l'accusa di aver ucciso il 31enne Ezechiele Mendoza Gutierrez, la notte di Capodanno, in un locale di Udine, ha ammesso le proprie responsabilità nel corso dell’interrogatorio che si è svolto ieri davanti al magistrato, fornendo la propria versione dei fatti. Lo rendono noto, oggi, i Carabinieri del Comando provinciale di Udine. L’uomo era stato individuato già nel primo pomeriggio del primo gennaio in una struttura ricettiva in Tarvisio, con ancora indosso gli indumenti sporchi di sangue, e condotto alla casa circondariale di Udine. I carabinieri gli hanno contestato anche il reato di evasione, avendo accertato che si trovava in regime di detenzione domiciliare per altra causa. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire in maniera puntuale l’esatta dinamica dei fatti. (Frt)