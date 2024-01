Puglia: al via bando per recupero immobili edilizia residenziale pubblica in piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bando per recuperare gli immobili di edilizia residenziale pubblica nei piccoli Comuni della Puglia: è questo l’obiettivo dell’ultima misura pensata dall’assessorato alle politiche abitative, guidato da Anna Grazia Maraschio, che prevede una dotazione finanziaria pari a 9.500.000,00 euro, con un importo massimo concedibile dalla Regione per ciascun intervento finanziato pari ad 1 milione di euro. Lo comunica la Regione Puglia in una nota. È stato approvato, infatti, l’avviso pubblico per la selezione delle proposte candidate al "Programma di recupero destinato ai piccoli comuni" - "Piano per la casa e l’abitare" della Regione Puglia per il triennio 2023 – 2025, rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti e alle Arca per il finanziamento di interventi urgenti di recupero e manutenzione straordinaria in immobili di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio regionale nei medesimi comuni. "È un bando che abbiamo pensato per venire incontro alle esigenze dei piccoli centri abitati e risolvere i disagi abitativi che risiedono in queste realtà, spesso trascurate e isolate proprio a causa delle piccole dimensioni dei Paesi - ha detto Anna Grazia Maraschio, assessora alle Politiche abitative - realtà che sono interessate da fenomeni di degrado degli edifici, che spesso non sono mai stati oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o recupero, sui quali vogliamo intervenire con azioni di riqualificazione". (segue) (Rin)