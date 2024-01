Grecia-Egitto: Mitsotakis sente presidente Al Sisi, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, con cui ha discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Durante la telefonata, il premier ellenico ha espresso la sua preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza, nonché per le tensioni al confine tra Libano e Israele. Inoltre, Mitsotakis, esprimendo l’apprezzamento costruttivo dell’Egitto per una soluzione della crisi in Medio Oriente, ha assicurato ad Al Sisi che la Grecia sostiene gli sforzi per la consegna rapida e sicura degli aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. “L’Egitto è un pilastro per la stabilità della regione più ampia”, ha sottolineato il premier greco. (Gra)