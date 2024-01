Trasporti: De Palma (Fi), lavori per potenziamento tratta ferroviaria Napoli-Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata aggiudicata la gara per i lavori sulla tratta ferroviaria Potenza-Metaponto, l’opera che prevede il potenziamento, con caratteristiche di Alta Velocità, della direttrice Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto. A darne notizia è il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante. "Quando l’intero progetto sarà completato, per percorrere la tratta Napoli-Taranto (via Battipaglia) ci vorranno tre ore e mezza anziché quattro ore e la capacità sarà aumentata da quattro a dieci treni l’ora. Non solo: la linea ferroviaria sarà adeguata per permettere il passaggio di treni merci. L’intero appalto ha un valore di 239 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr e la conclusione dei lavori è prevista per il 2026", ha commentato l'onorevole Vito De Palma di Forza Italia. "Si tratta di un’opera che avevo promesso di seguire durante la legislatura e su cui mi sono confrontato con il sottosegretario Ferrante, ancora una volta, durante la sua recente visita a Taranto. Potenziare questa linea ferroviaria significa offrire un servizio più efficiente ai cittadini e dotare il territorio di un sistema infrastrutturale adeguato anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che saranno una vetrina straordinaria per l’area ionica. Ovviamente, continuerò a monitorare sull’evoluzione dei cantieri fini al completamento dei lavori", ha concluso. (Ren)