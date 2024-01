Diritti: Famiglia Cristiana, benedire coppie gay? Amore di Dio non esclude nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comprensione teologica e pastorale - figlia di quella 'carità pastorale' proposta da papa Francesco - del segno della benedizione ha spinto il dicastero per la Dottrina della fede, dopo una disamina delle benedizioni nell’Antico e nel Nuovo Testamento, a darne una comprensione più ampia per farla diventare, al di fuori di un contesto liturgico ufficiale, una risorsa pastorale importante per chi, pur in situazione irregolare, si mostra bisognoso della presenza salvifica di Dio, riconoscendo la Chiesa come 'sacramento di salvezza'". Il direttore di Famiglia Cristiana, don Stefano Stimamiglio, spiega così sul n. 1 della rivista da domani in edicola, il senso della recente dichiarazione "Fiducia Supplicans", pubblicata dal Dicastero a firma del suo prefetto, il cardinale Víctor Manuel Fernández. Dopo aver invitato a leggere "in ginocchio" il documento, cercando di comprenderne il senso profondo prima di emettere qualsiasi opinione e "per non arrischiarsi in giudizi superficiali o di seguire a cuor leggero i tanti massimalisti o minimalisti della morale", don Stimamiglio precisa che "resta ferma la dottrina sul sacramento del matrimonio tra un uomo e una donna, in cui risiede la verità del sacramento secondo Dio e la pienezza della sua benedizione". Il documento, però, vuole fornire "delle risposte a situazioni concrete di fronte a cui si trovano i pastori in un tempo in cui la complessità della vita e delle situazioni personali pone delle sfide sempre nuove all’annuncio del kerygma, cioè della lieta novella, da cui nessuno, ma proprio nessuno, è per mandato divino escluso". (segue) (Rin)