Diritti: Famiglia Cristiana, benedire coppie gay? Amore di Dio non esclude nessuno (2)

- Se la benedizione delle coppie in situazione irregolare e omosessuali potrà, dunque, essere data in forma "semplice", "spontanea", non "rituale" (cioè al di fuori di qualsiasi contesto ufficiale civile o religioso), essa non potrà però in nessun modo essere considerata il segno di un’approvazione ecclesiale della situazione (e, infatti, non può essere data a chi rivendica la legittimazione del proprio status). La situazione, che pur resta nel segno del peccato, "si apre così alla possibilità di investire dello Spirito Santo tutto quello che di buono, vero e umanamente valido può esserci in ogni situazione" e, soprattutto, "di avvicinare i cuori a Dio nella prospettiva della conversione e a far sentire a quelle persone che rimangono benedette nonostante i loro gravi errori". (Rin)