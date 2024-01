Iran: Erdogan esprime condoglianze per vittime esplosioni vicino a tomba Soleimani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso le proprie condoglianze "all'amichevole e fraterno popolo iraniano" per le vittime delle esplosioni avvenute oggi vicino al cimitero nella città di Kerman, nell’Iran meridionale, durante una cerimonia per commemorare il quarto anniversario della morte del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica, ucciso in un bombardamento statunitense all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020. In un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), Erdogan ha affermato: "Siamo profondamente rattristati dagli atroci attacchi terroristici perpetrati nella provincia iraniana di Kerman. Che Dio abbia pietà di coloro che hanno perso la vita negli attentati e auguro una pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti". (Tua)