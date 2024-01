Caso Pozzolo: Zanella (Avs), non ci basta indignazione di Meloni, vogliamo dimissioni Delmastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidente Meloni fa sapere tramite indiscrezioni di essere molto infuriata per il caso Pozzolo-Delmastro: e meno male, ma non ci basta. Siamo di fronte ad un caso grave. È inquietante che un deputato giri armato, e non si sa per quali specifici e fondati motivi di sicurezza, e usi la pistola come fosse un giocattolo. Il sottosegretario Delmastro ha mostrato di non ricoprire il suo incarico con disciplina e onore. Meloni deve intervenire concretamente dando un segnale chiaro a tutta la sua classe dirigente, richiamandola a responsabilità e serietà ". Lo afferma la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella. (Rin)