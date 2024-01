Regno Unito: centro studi Ifg, Sunak fallirà tre delle sue cinque priorità politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, fallirà probabilmente o quasi sicuramente tre delle sue cinque priorità politiche esposte all’inizio del 2023. È quanto ha riferito il centro studi Institute for government (Ifg) nella sua valutazione dell'operato del premier. Secondo l'Ifg, Sunak può dire solo di aver raggiunto uno dei suoi cinque impegni, cioè dimezzare l'inflazione e far crescere l'economia del Paese. Sebbene il raggiungimento della promessa di tagliare il debito pubblico sembri in dubbio, il centro studi ritiene che le altre due priorità non saranno raggiunte. "Sia il taglio delle liste d'attesa del Servizio sanitario nazionale, l'impegno su cui Sunak aveva il controllo più diretto, sia il blocco degli attraversamenti clandestini della Manica, l'impegno che sembrava meno probabile che mantenesse lo scorso gennaio, sono fuori strada", ha spiegato il centro studi. In merito al blocco dell'immigrazione clandestina, l'Ifg ritiene che ciò non avverrà prima delle elezioni generali. (Rel)