Liguria: Regione, oltre 800 mila euro miglioramento sismico caserma Vigili del Fuoco Albenga

- Sono oltre 800 mila euro complessivi stanziati dalla Regione Liguria per il miglioramento sismico della caserma dei vigili del fuoco di Albenga, del municipio e centro operativo comunale di Laigueglia e per la demolizione e il rifacimento di un tratto della provinciale 23 a Castelnuovo Magra. Lo comunica la Regione Liguria in una nota. Si tratta di risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico stanziati dalla Regione tramite un decreto di Protezione civile per interventi strutturali che hanno l’obiettivo di ridurre il rischio e migliorare la qualità e la resistenza delle infrastrutture in caso di eventi sismici. Gli interventi rientrano nel piano degli interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico degli edifici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità ha un’importanza fondamentale in termini di Protezione civile. Al miglioramento sismico della Caserma dei vigili del fuoco sono stati destinati 406 mila euro, che verranno gestiti dalla provincia di Savona, al miglioramento sismico del municipio e del Coc di Laigueglia vanno invece 435 mila euro. Oltre 46 mila per la provinciale 23: in quest’ultimo caso l’intervento riguarda un tratto al di sotto del quale scorre un corso d’acqua, del quale verrà rifatta ex novo la copertura. (segue) (Rin)