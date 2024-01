Liguria: Regione, oltre 800 mila euro miglioramento sismico caserma Vigili del Fuoco Albenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo provvedimento Regione Liguria approva il piano dei finanziamenti che riguarda le opere pubbliche strategiche, un piano frutto di costante e approfondito lavoro di condivisione e di confronto con le realtà del territorio, dalle cui istanze siamo partiti", spiega l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone. "L’attenzione della giunta in particolare si è rivolta a sedi di centri e strutture operative in zona a sismicità medio/alta: si tratta di interventi che vanno a potenziare la resistenza e la resilienza di infrastrutture che, in caso di eventi sismici, non solo devono poter resistere al meglio, ma sono dei punti di riferimento per i cittadini dei vari territori e devono essere perfettamente funzionali. Il lavoro di Regione Liguria sulla sicurezza e la riduzione del rischio prosegue senza sosta, su tutti i fronti – conclude Giampedrone – dagli interventi sull’aspetto sismico come questo, fino al grande lavoro per la riduzione del rischio idrogeologico che, negli ultimi anni, ha visto investimenti senza precedenti da Ponente a Levante". (Rin)