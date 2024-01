Sanità: Ascierto, le nuove cure hanno cambiato la storia del melanoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso di affermare che la storia del melanoma è cambiata davvero". A spiegarlo è Paolo Ascierto, massimo esperto di melanoma al mondo, secondo la classifica Expertscape ideata dall'Università del North Carolina che vede al primo posto proprio il direttore dell'Unità di Oncologia melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell'Istituto nazionale tumori Fondazione "Giovanni Pascale" di Napoli, intervistato dal giornale online "BeeMagazine", del gruppo The Skill. “Grazie alla visibilità e all'affetto di molti - ha proseguito Ascierto -, abbiamo ricevuto quasi quattro milioni di euro investiti in progetti di ricerca sul Covid e in sperimentazioni anche nell'attività oncologica. E grazie a questo abbiamo realizzato un nuovo laboratorio di ricerca, e questo significa nuova speranza per chi viene da noi a farsi curare". Ascierto ha aggiunto che il 50 per cento delle persone colpite dal tumore con metastasi è stata salvata grazie alle nuove cure e i pazienti in totale sopravvissuti al melanoma sono aumentati di quasi il 70 per cento, tra il 2010 e il 2020 sono passati da 100.910 a 169.900. Ma c'è di più: alcune terapie testate a Napoli oggi sono accessibili in tutte le strutture italiane, sia per il Covid che per il melanoma, che è il tumore della pelle più aggressivo. “Da gennaio 2022 tutti i pazienti, e non solo quelli della Campania in cura da noi, possono essere curati con la combinazione di due farmaci, il Nivolumab e l'ipilimumab - ha concluso Ascierto -. La combinazione dei due farmaci immunoterapici ha incrementato le risposte del 68 per cento e ha ridotto il rischio di progressione della malattia del 20 per cento e di morte del 13 per cento rispetto alla monoterapia con solo nivolumab". (Rin)