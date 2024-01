Roma: D'Amato (Azione), sicurezza stradale sia priorità, da inizio anno già due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma da inizio anno "sono già due i morti sulle strade: un pessimo segnale per una città già maglia nera in Italia e per una Regione con il record di morti" per questo "servono atti concreti e fare della sicurezza stradale una priorità nell'agenda di Comune e Regione". Lo afferma in una nota il consigliere di Azione del Lazio, Alessio D'Amato. "E invece, non solo non sono state intraprese iniziative adeguate a ridurre il numero di incidenti, ma nei bilanci del Comune di Roma e della Regione Lazio le risorse destinate alla prevenzione sono assolutamente insufficienti - prosegue -. Per invertire questo trend serve mettere in atto ciò che è previsto dalle direttive europee e in particolare dall'Agenda 2030 per ridurre vittime e feriti, Tutte azioni di sistema previste nella proposta di legge Lazio strade sicure che ho depositato in Consiglio regionale ormai 7 mesi fa. Non è più il momento dell'attesa bisogna approvare la legge". (Com)