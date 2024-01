Legge Bilancio: Matone (Lega), silenzio Pd su Degni peggio di sue dichiarazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "non chiede chiarezza su posizioni contrarie al minimo senso istituzionale e al rispetto del ruolo che ricopre". Lo ha detto la deputata della Lega, Simonetta Matone. "Peggio delle posizioni di un magistrato contabile, che avrebbe preferito vedere l'Italia bloccata dall'esercizio provvisorio per tornaconto politico, e che invece di scegliere il silenzio sfoggia rinnovata arroganza, c'è solo il Pd. Che tace sull'ennesima toga supporter. Incredibile come per certa sinistra tutto sia accettabile, se viene da quella parte. Anche la mancata imparzialità della magistratura che invece deve garantire tutti", ha concluso. (Rin)