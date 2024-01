Balneari: Borghi (Iv), su vicenda affiora vera natura destra italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda 'balneari' fa "riaffiorare tutta la reale natura della destra italiana, che un anno di cosmesi meloniana aveva provato a ridipingere 'moderata' e 'conservatrice'". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia viva - Il Centro - Renew Europe del Senato. "Le pulsioni corporative, antieuropee e nei fatti reazionarie (al netto dell'incredibile sparatoria biellese di Capodanno che rende la cifra di una cosiddetta 'classe dirigente') tornano a posizionare Giorgia Meloni nel solco di una destra che non riesce - o semplicemente non vuole - evolvere verso ciò che a parole ha detto di voler essere: un partito conservatore - prosegue -. In realtà, la vicenda concorrenza svela ancor più una Meloni che soffre - dopo il Mes - la concorrenza sulla destra di Salvini, che arriva anche al punto di attaccare il Quirinale. Altro che 'moderatismo conservatore': le dinamiche anti-mercato, gli atteggiamenti contro le istituzioni europee (e anche italiane), e i comportamenti sempre più 'trumpiani' del ceto politico denotano il reale identikit di chi ci governa. Un anno di cosmesi è venuto giù tutto, tra un voto contro il Mes, una notte nel Biellese e un richiamo del Colle. Un tema in più per costruire una proposta politica riformista, di centro, alternativa a questa destra e in grado di evitare una deriva dell'Italia", conclude Borghi. (Rin)