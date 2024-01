Rai: Valastro (Cri), ruolo pubblico della Tv caposaldo di democrazia e pluralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 70esimo anniversario della nascita della Rai "l'augurio che credo di poter fare è che ci sia sempre un ruolo pubblico della Tv che rappresenta un caposaldo di democrazia e di pluralismo". Lo scrive sui social della Croce rossa italiana (Cri), il presidente Rosario Valastro. "Settant'anni fa nasceva la Rai. Difficile dire in breve cosa ha rappresentato per intere generazioni il servizio pubblico radiotelevisivo. Oggi, in questo anniversario, possiamo sicuramente ricordare come la Rai abbia saputo essere amica degli italiani per molto tempo, rappresentando un punto di riferimento di informazione, spettacolo e cultura che ha accompagnato tante e tanti di noi - prosegue -. Oggi, il ruolo della televisione e dunque anche della Rai non può che trasformarsi nel panorama del cambiamento generale del sistema radiotelevisivo, essendo anche garanzia di quella correttezza dell'informazione spesso messa in discussione dalla proliferazione di fake news. Come presidente della Croce rossa italiana non posso che sottolineare l'apporto di informazione per le nostre attività e personalmente auspicare una continuità di quel varietà che ha saputo creare mostri sacri dello spettacolo italiano, che vivono ancora nella memoria collettiva, e che trovano adesso nuovi interpreti e nuovi format. Alla Rai un augurio fantastico, come uno dei programmi che porto nel cuore", conclude Valastro. (Rin)