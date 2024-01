Moldova: Chisinau entra nel Meccanismo di protezione civile dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova è diventata ufficialmente membro del Meccanismo di protezione civile dell'Ue. L'annuncio è stato fatto dal primo ministro Dorin Recean sulla sua pagina Facebook. I vigili del fuoco e i soccorritori moldavi coopereranno con quelli degli Stati membri dell'Ue e di altri nove Paesi partecipanti al Meccanismo per migliorare i sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. "Prima di diventare membro a pieno titolo, il nostro Paese ha già beneficiato di sostegno attraverso questo meccanismo. Dall'inizio della brutale guerra della Russia contro l'Ucraina, abbiamo ricevuto 36 generatori di corrente per 30 ospedali, assistenza medica e cibo per i rifugiati ucraini. Sono state mobilitate attrezzature mediche dalle riserve mediche di rescEu e sono stati finanziati progetti umanitari a sostegno dei rifugiati vulnerabili provenienti dall'Ucraina", ha affermato il capo dell'esecutivo. Recean ha aggiunto che la partecipazione al Meccanismo di protezione civile fa parte degli sforzi della Moldova per aderire all'Unione europea, ma anche per aumentare il livello di sicurezza e di incolumità dei cittadini. (Rob)