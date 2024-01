Roma: Bordoni (Lega), Ztl prolungata a Natale decisione inopportuna, Gualtieri ascolti cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "prolungare la Ztl nel centro storico fino alle 20 durante il periodo natalizio è stata l'ennesima decisione inopportuna dell'amministrazione Gualtieri". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino e segretario regionale della Lega nel Lazio, Davide Bordoni. "Si procede a colpi di ordinanze: prima la grande confusione sulla Ztl fascia verde nell'anello ferroviario, ora la Ztl allungata, tutte discutibili misure restrittive alla libera circolazione privata. La Ztl allungata - prosegue - rischia solo di far chiudere altre attività commerciali. In questi giorni parlo con molti commercianti giustamente infuriati perché l'uso della Ztl li penalizza, scoraggiando i cittadini a raggiungere le vie del centro per gli acquisti di Natale. Un danno economico grave per i negozianti e il commercio. I dati di Confesercenti ci ricordano che, negli ultimi anni, a Roma oltre 5 mila negozi hanno abbassato le saracinesche, più di 1.500 dei quali in centro. La verità è che la Ztl è un problema molto sentito, Gualtieri farebbe bene ad ascoltare i romani, i residenti nei quartieri periferici, dell'hinterland e del litorale, costretti a ricorrere sistematicamente all'utilizzo dell'auto privata per raggiungere il posto di lavoro. È auspicabile che Gualtieri cambi rotta, quando nei prossimi giorni partirà la stagione dei saldi invernali". (Com)