Speciale energia: Pichetto, aumenta la produzione di gas, tariffe giù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in una intervista al "Messaggero" ricorda che le misure approvate dal governo hanno l'obiettivo "di incentivare la produzione delle fonti rinnovabili e aumentare la produzione nazionale di gas metano. Azioni che consentiranno la riduzione dei prezzi dell'energia per le nostre famiglie e per le imprese". Poi spiega bene le misure: "Tre importanti decreti approvati: quello sulle Comunità energetiche rinnovabili; quello per l'incentivazione dei sistemi agrivoltaici e per ultimo, proprio a dicembre, il decreto Energia e sicurezza che prevede tra l'altro importanti misure per incentivare la produzione delle fonti rinnovabili e aumentare la produzione nazionale di gas metano. Azioni, come dicevo, che consentiranno la riduzione dei prezzi dell'energia per le nostre famiglie, per il settore produttivo e industriale, per garantire nuove opportunità all'intero sistema Italia". Sul lato ambientale c'è "l'aggiornamento del Pnacc, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che è stato pubblicato in via definitiva, e del Pniec, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che la scorsa estate è stato inviato a Bruxelles e che entro giugno 2024 sarà approvato". Il ministro osserva che "si tratta di due strumenti fondamentali per affrontare il dissesto idrogeologico dell'Italia e le emergenze dovute alle conseguenze del cambiamento climatico, che garantiranno una migliore salvaguardia del territorio e dell'ambiente. II Paese li aspettava da anni e che questo governo li ha realizzati". (Rin)