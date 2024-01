Speciale energia: Saudi Aramco e cinese Rongsheng in trattative per acquisto quote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese quotata nella borsa di Shenzhen specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti raffinati, petrolchimici e fibre chimiche, Rongsheng Petrochemical, e il colosso energetico dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, sono in trattative per l'acquisto da parte della società cinese di una partecipazione del 50 per cento nell'unità di raffinazione Saudi Aramco Jubail Refinery Company (Sasref), della società saudita. Lo ha reso noto l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo cui Rongsheng sta a sua volta negoziando la vendita di una quota del 50 per cento nella sua unità Ningbo Zhongjin Petrochemical Co, ad Aramco. (Res)