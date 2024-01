Speciale energia: Germania, a Nordex ordine per 80 turbine eoliche per la Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nordex, azienda tedesca che produce turbine eoliche, ha ricevuto dalla società di investimento britannica Renewable Capital Power un ordine per 80 di queste tecnologie destinate a quattro parchi per la generazione di energia elettrica dal vento in Svezia. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la potenza totale è di 553 megawatt e il volume della commessa corrisponde a circa un quarto degli ordini ricevuti da Nordex nell'intero terzo trimestre del 2023. Inoltre, Renwable Capital Power ha affidato all'azienda tedesca la manutenzione delle turbine per 35 anni. Nordex prevede di avviare la costruzione degli impianti nella primavera del 2025. I quattro parchi eolici in Svezia, nella contea di Vasternorrland, dovrebbero entrare in funzione nello stesso anno. (Geb)