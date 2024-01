Speciale energia: Russia-Thailandia, ambasciatore Wongsinsawat, interessati a Gnl e carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia è interessata alle risorse energetiche russe e ciò vale anche per il gas naturale liquefatto e il carbone. Lo ha detto in un'intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti” l'ambasciatore tailandese a Mosca Sasivat Wongsinsawat. "Sono piuttosto ottimista riguardo all’interscambio commerciale bilaterale. Non solo nel ramo dell’agricoltura. Ci sono molte aree potenziali in cui potremmo lavorare insieme e svilupparle. Ad esempio, l'energia, il gas naturale liquefatto, il carbone", ha affermato l’ambasciatore. Secondo Wongsinsawat, Mosca e Bangkok hanno la volontà politica di sviluppare la cooperazione energetica, ma tutto dipenderà dai negoziati tra le imprese russe e tailandesi. "La Thailandia fa molto affidamento sulle risorse energetiche importate. Naturalmente, se l'offerta di risorse energetiche russe è competitiva, tenendo conto della logistica e delle specificità delle risorse energetiche utilizzate dalla Thailandia, e tutti questi fattori risultano accettabili per entrambe le parti, posso dire che le parti saranno più che felici di concludere un accordo”, ha osservato l’ambasciatore. (Rum)