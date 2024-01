Speciale energia: Lopez Borrego (Thyssenkrupp), Germania ha bisogno di gasdotti per idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha bisogno di gasdotti per l'idrogeno di nuova costruzione dal sud e dall'ovest, per esempio da Spagna, Portogallo e Marocco. È quanto affermato dall'amministratore delegato del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp, Miguel Lopez Borrego, in un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Westdeutsche Allgemeine Zeitung”. Secondo l'Ad, queste infrastrutture sono necessarie perché “altrimenti sarà difficile coprire l'enorme domanda di idrogeno in Germania”. Lopez Borrego ha aggiunto che Thyssenkrupp è alla ricerca di partner per l'energia in tutto il mondo. Al riguardo, l'Ad ha osservato: “Abbiamo in mente tre regioni in particolare su scala globale per possibili partenariati energetici, a nostro avviso, la penisola iberica ha il maggiore potenziale in Europa per la produzione di elettricità verde competitiva e quindi anche per l'idrogeno”. Ulteriori possibilità sono “nella penisola arabica e nel sud degli Stati Uniti”, ha infine affermato Lopez Borrego. (Geb)