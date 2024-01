Iran: esplosioni a Kerman, bilancio sale ad almeno 53 morti e 71 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito ad almeno 53 morti e 71 feriti il bilancio delle vittime delle due esplosioni verificatesi oggi vicino al cimitero nella città di Kerman, nell’Iran meridionale, durante una cerimonia tenutasi per commemorare il generale iraniano Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica, ucciso in un bombardamento statunitense all’aeroporto di Baghdad il 3 gennaio 2020. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa iraniana “Mehr”. L'agenzia parla dell’esplosione “di alcune bombole di gas” sulla strada che porta al camposanto dove è sepolto Soleimani, celebrato in patria come un eroe e un martire. Inoltre, secondo "Mehr", molte persone sono rimaste ferite a causa del sovraffollamento. Non si hanno ancora informazioni dettagliate sull’incidente e non le autorità non escludono che si tratti di un attacco terroristico. (Irt)