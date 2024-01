Lombardia: Murabito (Cisl Bergamo), sempre più ampia la forbice tra povertà e ricchezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elaborazione CISL racconta che il 68 per cento della popolazione dichiara redditi lordi sotto i 26mila euro, il 26 per cento, invece, guadagna cifre tra i 26 e i 55mila euro e solo il 5,5 per cento presenta dichiarazioni dei redditi superiori ai 55mila, per una dichiarazione totale di 19 miliardi e mezzo e una media di reddito di oltre 24 mila euro. “Insomma – continua il segretario CISL -, siamo di fronte a un panorama che si complica sempre di più, e che rende difficile la vita delle persone. Ogni ritardo nel contrasto della povertà aumenta la sua diffusione e rende sempre più elevati i costi che la collettività deve sostenere per ridurla . Si rischia in tal modo di entrare in un circolo vizioso senza grosse possibilità di uscirne. Il lavoro precario o le basse retribuzioni possono essere alla base di alcune condizioni di povertà. È necessario un lavoro “decente” in grado di dare un reddito sufficiente per mantenere, in modo minimamente dignitoso, sé stessi e la propria famiglia. Ciò significa che vanno potenziate le politiche per rinforzare la contrattazione nazionale e quella decentrata e rafforzate le politiche economiche, fiscali e sociali a favore delle famiglie con figli (puntando anche sull’erogazione di servizi di supporto alla genitorialità). Inoltre, è indispensabile prestare attenzione al sostegno del percorso scolastico e educativo dei minorenni, da cui dipende in modo determinante il loro futuro sociale e professionale. “Per questo – conclude Murabito -, come da tempo, proponiamo che la rete provinciale delle forze sociali, produttive e politiche si ricomponga attorno all’obiettivo di ridurre la forbice sociale che attanaglia anche i residenti della nostra provincia: serve un protocollo d’azione condiviso che metta al centro la contrattazione aziendale, territoriale e sociale, capace di tener conto della situazione locale, che come dimostrano i dati MEF è ricca di lavoro, ma emerge sempre più una significativa possibilità di resilienza anche per i lombardi in maggiori difficoltà economiche.” (Com)