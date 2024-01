Roma: domenica ingresso gratuito in musei civici e siti archeologici della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica porte aperte nei musei civici e nei siti archeologici di Roma. Nella prima domenica del nuovo anno, infatti, tutti i visitatori, residenti e non residenti a Roma, potranno accedere gratuitamente ai musei civici e ad alcune aree archeologiche della città. Domenica saranno aperte con ingresso libero l’Area Sacra di Largo Argentina - via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9:30 alle ore 16:00 ultimo ingresso ore 15:00 -, l’area archeologica del Circo Massimo - dalle ore 9:30 alle ore 16:00, ultimo ingresso ore 15:00 - e i Fori Imperiali - ingresso dalla Colonna Traiana 09:00 - 16:30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Saranno aperti i seguenti musei civici: Musei capitolini; Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de’ Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio. (segue) (Com)