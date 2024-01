Speciale energia: Arbia Saudita, consorzio Taqa si aggiudica la gara per progetto bacino idrico alla Mecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio composto dalla Abu Dhabi National Energy Company, conosciuta come Taqa, Vision Invest e Gulf Investment Corporation (Gic) ha vinto una gara per sviluppare il progetto Juranah Independent Strategic Water Reservoir Project (Iswr 1), per la realizzazione di un bacino idrico del valore di 1,5 miliardi di dirham (408 milioni di dollari) nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Lo ha reso noto il quotidiano emiratino “The National”. Le società saranno responsabili della costruzione, del possesso e della gestione del progetto per 30 anni prima di trasferire la proprietà alla Saudi Water Partnership Company (Swpc), ha affermato Taqa ieri in una dichiarazione. Il progetto risponderà all'emergenza idrica in tutte le regioni del Regno, gestendo anche i picchi di domanda alla Mecca e alla Medina durante la stagione dell'Hajj, il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra moschea della Mecca. (Res)