Rai: Soldi su 70 anni, transizione digitale e sostenibilità sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Settant’anni di Rai, settant’anni di storia della nostra televisione. Da presidente del Servizio pubblico auspico un 2024 in cui celebrare la nostra tradizione proiettandoci verso nuove sfide. Innovazione, transizione digitale, sostenibilità, inclusione e parità sono i nostri obiettivi per una Rai di tutti, orgogliosa del proprio passato e capace di parlare anche ai giovani". Lo afferma Marinella Soldi, presidente della Rai. "Ognuno può fare la differenza e per questo ringrazio tutti i dipendenti del Servizio pubblico per l’impegno e l’entusiasmo con cui ogni giorno continuano a costruire la storia della Rai", conclude. (Rin)