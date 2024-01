Milano: De Corato, bene arresti Polfer, ma organi giudiziari siano più severi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario "che gli Organi Giudiziari siano più severi perché, continuando di questo passo, viene reso inutile il grande lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine che, per arrestare questi malviventi, ci impiegano mesi e, subito dopo, vengono rilasciati e proseguono a delinquere per le strade e i quartieri delle città, soprattutto sui treni e nei pressi delle Stazioni". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando l'arresto di un 36enne e un 59enne con precedenti ordini di carcerazione. "Come mai due soggetti come il 36enne e il 59enne, con ordini di carcerazione alle spalle, sono ancora liberi di girare per le nostre città, peraltro nei pressi delle Stazioni o sui treni, quindi spostandosi liberamente da una città/regione all'altra? Qualcuno, dopo la condanna, controlla e si occupa di tutti questi delinquenti? A quando risalgono i mandati di carcerazione?".(Com)