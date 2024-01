Viterbo: Bolsena aspetta i Re Magi. Il 6 gennaio l'ultimo atto del presepe vivente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 gennaio al presepe vivente di Bolsena arrivano i re magi. Dopo il successo della seconda rappresentazione, nonostante un po' di pioggia prima dell'apertura, la rievocazione organizzata dall'associazione La Corte dei Miracoli si appresta a vivere il gran finale. "Guidati dalla scia luminosa della stella cometa, nel giorno dell'Epifania, Melchiorre Gaspare e Baldassarre - si legge in una nota - percorreranno a piedi gli stretti vicoli del quartiere medievale Castello per raggiungere e omaggiare Gesù bambino con oro, incenso e mirra". "Siamo stanchi ma molto soddisfatti – affermano i volontari dell'associazione -. La pioggia scesa per qualche minuto prima dell'inizio ha creato apprensione, mettendo a rischio l'apertura. Fortunatamente non ci sono poi stati problemi e abbiamo registrato un afflusso massiccio di visitatori. Ora ci attende la data dell'Epifania e in questi giorni valuteremo se prendere alcuni piccoli accorgimenti nel percorso, per rendere ancora più godibile lo spettacolo". Per l'ultima volta prenderanno forma e vita le oltre 15 scene di vita popolare al tempo della nascita di Gesù, che riporteranno le lancette dell'orologio indietro di oltre 2000 anni: dall'accampamento della legione romana a simboleggiare il potere imperiale al grande mercato; dal luogo del censimento al lebbrosario, fino alla Natività sapientemente allestita da Massimo Lolli e Luana Belardi. Il tutto sarà impreziosito dall'illuminazione di 2mila candele e fiaccole per rendere l'atmosfera quasi magica; dai canti della Compagnia delle lavandaie della Tuscia; dagli spettacoli di danza del ventre di Abigail Narciso e delle sue allieve; dalle note delle zampogne e ciaramelle di Pierpaolo Nisi, Roberto Vittori e Paolo Papini; dalla musica in filodiffusione. Non mancheranno ancora una volta gli animali della fattoria: dalle galline ai conigli, dai cavalli alle pecore e ai vitelli. (Com)