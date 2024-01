Usa: da domani riaprono quattro valichi di frontiera al confine col Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha deciso la riapertura di quattro valichi di frontiera con il Messico, chiusi alcune settimane fa a fronte di un inusitato numero di migranti in transito. Da domani, giovedì, riprendono infatti le attività di controllo e smistamento sul ponte internazionale Eagle Pass, in Texas, due valichi nello Stato di Arizona e uno nei pressi di San Diego, in California. Comunicando la decisione, lo United States Customs and Border Protection (Cbo), fa sapere che "continuerà a dare priorità alla sicurezza alla frontiera". A metà dicembre, le autorità Usa denunciarono la difficoltà di gestire le pratiche di ingresso per un numero record di migranti in arrivo dal Messico, quasi undici mila in un solo giorno. La successiva chiusura in emergenza dei valichi, oltre ad accrescere la preoccupazione per la gestione dei flussi, aveva causato allarme anche per le limitazioni alle attività commerciali. (segue) (Was)