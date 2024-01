Legge Bilancio: Lisei (Fd'I), inviata richiesta audizione Degni in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un'intervista pubblicata stamattina su 'La Stampa', il consigliere della Corte dei Conti, Marcello Degni, finito ieri al centro di polemiche per il suo tweet in cui auspicava il disastro dell'esercizio provvisorio per l'Italia, non solo non si scusa, ma rivendica le sue parole", dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, capogruppo in commissione Affari costituzionali. "Si rende ancora più necessario, dunque, fare chiarezza: già ieri Fratelli d'Italia ha provveduto a inviare all'Ufficio di presidenza del Senato la richiesta di audizione di Degni. Il suo atteggiamento oltremodo fazioso sui social è evidentemente incompatibile col suo ruolo", conclude.(Rin)