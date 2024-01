Sicurezza: Zaratti (Avs), Piantedosi intervenga, urgente ridurre licenze porto d'armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Piantedosi intervenga per rivedere in maniera più stringente le procedure per il rilascio delle licenze di porto d’armi e quelle per l’acquisto e il possesso di armi e munizioni. Chiediamo inoltre di sapere se il ministro sia a conoscenza dei dati relativi alle armi detenute legalmente in Italia e quanti siano i nullaosta per la sola detenzione; se sia a conoscenza di quanti tra parlamentari italiani siano in possesso di porto di armi e conseguentemente d’armi". Lo afferma in una interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera Filiberto Zaratti. "Gli ultimi dati ufficiali rilevano che sono 1.222.537 le licenze di porto d’armi in corso di validità per tutte le categorie, di cui 543.803 licenze sono di uso sportivo, 600 mila cacciatori, 33 mila guardie giurate e 12.500 sono le persone che hanno un porto d’armi per difesa personale. Si stima che ci siano in circolazione almeno 10 milioni di pistole: una ogni 6 persone, bambini compresi. Si tratta di dati impressionanti, anche perché in realtà non si conosce davvero il numero complessivo di armi in circolazione", conclude.(Rin)