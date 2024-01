Libano: previste 4 ore al giorno di fornitura elettrica con l'arrivo del carburante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il ministro uscente dell'Energia, Walid Fayad, ha ricevuto la bozza di un nuovo accordo commerciale con l'Iraq che assicura circa 14 milioni di barili di greggio per un valore 1,2 miliardi di dollari con facilitazioni di pagamento a 6 mesi dalla data della firma senza alcun interesse dovuto, “a condizione che la Banca centrale libanese garantisca il pagamento dei carichi se lo Stato non può farlo”, si legge in un comunicato del ministero. Il ministro Fayad dovrà ora inviare una copia della bozza di accordo al Parlamento libanese per l'approvazione, oltre a una lettera all'Edl e alla Banca centrale libanese. Infine, il ministro dovrà attendere l'approvazione del capo del governo, Najib Miqati, prima di firmare l'accordo. (segue) (Lib)